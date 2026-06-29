Найближчими днями в Україні утримається спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами

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Короткочасний дощ та гроза очікуються в ніч на вівторок у східних областях України, вдень у південній частині країни, а також вдень на Закарпатті та Прикарпатті – короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на решті території без опадів.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, на заході та південному заході країни сильна спека 35-38°; у східних областях вночі 15-20°, вдень 24-29°.

В Києві 30 червня без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 31-33°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метерологічних спостережень найвища температура 30 червня вдень була 34,1° в 1898 р., найнижча вночі 7,6° в 1894 р.

В Україні 1 липня без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-23°; вдень 29-34°, у західних та південних областях місцями сильна спека 35-38°.

В Києві 1 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 31-33°.