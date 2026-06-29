Інтерфакс-Україна
Події
13:19 29.06.2026

Найближчими днями в Україні утримається спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами

1 хв читати
Найближчими днями в Україні утримається спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами
Фото: Pixabay

Короткочасний дощ та гроза очікуються в ніч на вівторок у східних областях України, вдень у південній частині країни, а також вдень на Закарпатті та Прикарпатті – короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на решті території без опадів.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, на заході та південному заході країни сильна спека 35-38°; у східних областях вночі 15-20°, вдень 24-29°.

В Києві 30 червня без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 31-33°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метерологічних спостережень найвища температура 30 червня вдень була 34,1° в 1898 р., найнижча вночі 7,6° в 1894 р.

В Україні 1 липня без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-23°; вдень 29-34°, у західних та південних областях місцями сильна спека 35-38°.

В Києві 1 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 31-33°.

Теги: #погода #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:46 29.06.2026
Спека підвищує навантаження на енергосистему в Україні, яка найближчими днями працюватиме в напруженому режимі – YASNO

Спека підвищує навантаження на енергосистему в Україні, яка найближчими днями працюватиме в напруженому режимі – YASNO

16:39 28.06.2026
У Франції від рекордної спеки загинули понад тисяча людей – ЗМІ

У Франції від рекордної спеки загинули понад тисяча людей – ЗМІ

13:39 27.06.2026
Захід та південь України накриє сильна спека, на сході – дощі

Захід та південь України накриє сильна спека, на сході – дощі

13:14 26.06.2026
Сильна спека очікується в низці областей України на вихідних, подекуди - невеликий дощ

Сильна спека очікується в низці областей України на вихідних, подекуди - невеликий дощ

13:14 25.06.2026
В Україну насувається спека

В Україну насувається спека

13:20 24.06.2026
Спека накриє Україну в найближчі два дні, місцями короткочасні дощі та грози

Спека накриє Україну в найближчі два дні, місцями короткочасні дощі та грози

13:09 22.06.2026
Тепла погода утримуватиметься в Україні найближчими днями, у вівторок грози, місцями град та шквали

Тепла погода утримуватиметься в Україні найближчими днями, у вівторок грози, місцями град та шквали

12:21 20.06.2026
В Україні в найближчі дні погода буде по-літньому теплою, місцями спекотною

В Україні в найближчі дні погода буде по-літньому теплою, місцями спекотною

13:25 18.06.2026
Короткочасні дощі продовжать іти найближчими днями, лише ночі ставатимуть менш холодними

Короткочасні дощі продовжать іти найближчими днями, лише ночі ставатимуть менш холодними

13:21 15.06.2026
Короткочасні дощі йтимуть по всій Україні найближчими днями, в середу потепліє

Короткочасні дощі йтимуть по всій Україні найближчими днями, в середу потепліє

ВАЖЛИВЕ

Обленерго почали повідомляти про можливі відключення е/е в останній день червня

Окупанти атакували маршрутку в Запоріжжі, 2 загиблих, серед 6 постраждалих є дитина – обладміністрація

У Дніпрі вже 21 поранений, п'ятеро у важкому стані – обладміністрація

В Дніпрі 4 загиблих і 10 постраждалих внаслідок атаки РФ – обладміністрація

За систематичну неявку на судові засідання затримано нардепа Кузьміних, обвинуваченого в хабарництві

ОСТАННЄ

Перший в Україні проєкт молодіжного соціального житла презентовано у Львові

ВАКС залишив запобіжний захід Єрмаку без змін

УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя

Запоріжжя: кількість загиблих через атаку дрона на бус зросла до трьох, відомо про 7 поранених

СБУ викрила 8 ворожих агентів на підпільній реєстрації Starlink для окупантів

У Дніпрі вже 28 постраждалих, четверо – "важкі"

Сибіга провів у Сеулі зустріч великих українських та корейських компаній для налагодження співпраці

Обленерго почали повідомляти про можливі відключення е/е в останній день червня

У Дніпрі у лікарні помер важкопоранений через вранішню атаку ворога

Матернова очікує, що до кінця літа надійде значний пакет ресурсів до України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА