Обленерго почали повідомляти про можливі відключення е/е в останній день червня

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Низка операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) у понеділок почала повідомляти про можливі обмеження елекропостачання для бізнесу та населення у вівторок.

Наразі про це йдеться у повідомленнях "Миколаїв-", "Черкаси-" та Запоріжжяоблнерго.

"За повідомленням НЕК "Укренерго" завтра, 30 червня, в період з 16:00 до 22:00 по Запорізькій області можливе застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) в обсязі однієї черги одночасно", – йдеться в повідомленні "Запоріжжяобленерго" у Facebook.

Крім того, в області 30 червня з 16:00 до 22:00 для промисловості та бізнесу прогнозується застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі – п’ять черг.

ОСР зазначає, що остаточну інформацію щодо часу й тривалості відключень, а також щодо черг/підчерг, що братимуть участь у ГПВ, буде оприлюднено пізніше на його офіційних ресурсах після отримання відповідної вказівки від "Укренерго".

"Миколаїв-" та "Черкасиобленерго" у Facebook також пишуть, що наразі йдеться про прогноз обмежень для всіх категорій споживачів з 16:00 до 22:00 обсягом першої черги, для промисловості та бізнесу – з 16:00 до 22:00 – можливе застосування графіків обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі.

"Звертаємо увагу, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому можливе коригування прогнозованих обсягів", – зазначає "Черкасиобленерго".

"На завтра вже прогнозуються графіки погодинних вимкнень для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. Однією з головних причин є аномально висока температура повітря", – написало "Прикарпаттяобленерго" в телеграм.

Оператор радить вже зараз зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети, відстежувати офіційні повідомлення обленерго та бути готовими до різних сценаріїв влітку.

Як повідомлялося, "Укренерго" наголошувало на максимальній економії е/е у вечірні години, з 16:00 до 23:00, зазначаючи, що споживання через спеку суттєво збільшилося порівняно з попередньою неділею. Максимум споживання в неділю був на 7,4% вищим.