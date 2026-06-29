У Дніпрі у лікарні помер важкопоранений через вранішню атаку ворога

Кількість загиблих у Дніпрі через ворожий удар зросла до п’яти – у лікарні помер важкопоранений чоловік, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У лікарні помер важкопоранений чоловік. Кількість загиблих через ранкову атаку росіян на Дніпро збільшилася до п’яти. ", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Раніше Ганжа повідомляв про чотирьох загиблих та 21 пораненого. Повідомлялося, що серед поранених у важкому стані 22-річний чоловік.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру, ймовірно, балістикою, зазнало пошкоджень приватне підприємство.