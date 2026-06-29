Інтерфакс-Україна
Події
13:03 29.06.2026

Матернова очікує, що до кінця літа надійде значний пакет ресурсів до України

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Матернова очікує, що до кінця літа надійде значний пакет ресурсів до України

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова очікує, що до кінця літа до України надійде значний пакет ресурсів на додаток до $3,2 млрд, які були отримані минулого тижня.

"Минулого тижня ми отримали перший транш у розмірі 3,2 мільярда доларів за макрофінансовим рівнем. А наступний транш буде на військову частину, яка зараз завершується. Тож я очікую, що до кінця літа ми матимемо дуже значний пакет ресурсів, що надійде до України на додаток до 3,2 мільярда доларів, які були виділені минулого тижня", – сказала вона, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" під час спеціальної дискусії Київського Безпекового Форуму "Відновлення України: розмови чи дії?", присвяченої підсумкам Конференції з відновлення України.

Посол ЄС також зазначила, що механізм Ukraine Facility "працює неймовірно добре".

"Були деякі положення, які не були виконані, і їх було призупинено. А потім уряд і Рада наздогнали це", – додала вона. За її словами у рамках цього механізму ще необхідно здійснити "кілька платежів".

Теги: #україна #транш #матернова #ресурси

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