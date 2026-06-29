Окупанти атакували маршрутку в Запоріжжі, 2 загиблих, серед 6 постраждалих є дитина – обладміністрація

Фото: Запорізька ОВА

Двоє людей загинули, шестеро отримали поранення, у тому числі дитина, внаслідок удару російських окупантів по маршрутному мікроавтобусу в місті Запоріжжя в понеділок, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, двоє людей загинули. Кількість постраждалих зросла до шести, серед них – дитина", – написав Федоров в Телеграм.

Перед тим він повідомив, що ворог атакував безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя. Тоді було відомо про двох поранених – чоловіка та жінку.

На фотографіях з місця трагедії видно, що удар було завдано по задній частині мікроавтобуса. Бічні вікна також вибиті.