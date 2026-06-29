Інтерфакс-Україна
Події
12:47 29.06.2026

У Дніпрі вже 21 поранений, п'ятеро у важкому стані – обладміністрація

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У Дніпрі вже 21 поранений, п'ятеро у важкому стані – обладміністрація
Фото: Дніпропетровська ОВА

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про збільшення кількості постраждалих у Дніпрі до 21 внаслідок атаки російських окупантів в понеділок вранці, кількість загиблих не змінилася.

"Вже 21 поранений у Дніпрі через ворожий удар росіян. П’ятеро людей у важкому стані – це чоловіки 22, 33, 54, 58 і 59 років", – написав Ганжа в Телеграм.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру, ймовірно, балістикою, зазнало пошкоджень приватне підприємство. Раніше Ганжа повідомляв про чотирьох загиблих та десятьох постраждалих. Також повідомлялося про 22-річного чоловіка у важкому стані.

Теги: #дніпро #удар_рф #постраждалі

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