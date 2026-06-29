Інтерфакс-Україна
Події
12:36 29.06.2026

Троє постраждалих через удар дрона по цивільній автівці на Харківщині

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У понеділок вранці російський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку в Старосалтівській громаді Чугуївського району Харківської області, постраждали троє мирних мешканців.

"Поранення отримали дві 69-річні жінки та 72-річний чоловік. Одна з жінок зазнала поранення голови, інша жінка та чоловік отримали контузії. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу, одну з жінок госпіталізовано до медичного закладу", – повідомляє відділ ГУ комунікації Нацполіції в Харківській області.

Розпочате досудове розслідування за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #харківська_область

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