Троє постраждалих через удар дрона по цивільній автівці на Харківщині

У понеділок вранці російський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку в Старосалтівській громаді Чугуївського району Харківської області, постраждали троє мирних мешканців.

"Поранення отримали дві 69-річні жінки та 72-річний чоловік. Одна з жінок зазнала поранення голови, інша жінка та чоловік отримали контузії. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу, одну з жінок госпіталізовано до медичного закладу", – повідомляє відділ ГУ комунікації Нацполіції в Харківській області.

Розпочате досудове розслідування за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.