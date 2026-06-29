Інтерфакс-Україна
Події
12:31 29.06.2026

Орден Європи вручатимуть за заслуги у підтримці курсу України на здобуття членства в ЄС – законопроєкт

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Орден Європи вручатимуть за заслуги у підтримці курсу України на здобуття членства в ЄС – законопроєкт

Орден Європи, заснування якого оголосив президент України Володимир Зеленський, вручатимуть особам за видатні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на здобуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Президентський законопроєкт №15359, текст якого оприлюднено на сайті Верховної Ради, пропонує внести зміни до статті 7 закону "Про державні нагороди України", встановивши нову нагороду – орден Європи.

Згідно із законопроєктом, орденом Європи також нагороджуватимуть осіб "за вагомий внесок у допомогу Україні, спрямовану на посилення її стійкості у захисті незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, утвердження дружніх і всебічних відносин між народами".

Як повідомлялося, Зеленський оголосив про введення нової державної нагороди – ордену Європи на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України у неділю, 28 червня.

Теги: #законопроєкт #орден_європи

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