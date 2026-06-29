Дві жінки із Сумщини та Севастополя готували теракт проти військового в центрі Києва, вони затримані – СБУ

Служба безпеки України за результатами дій на випередження затримали двох громадянок України, які на замовлення з РФ планували підірвати українського військовослужбовця у його автомобілі, який знаходився біля пішохідної зони Майдану Незалежності, шляхом дистанційного підриву саморобного вибухового пристрою.

"У такий спосіб ворог сподівався не тільки ліквідувати військовослужбовця, але й спричинити максимальну кількість жертв серед цивільних. Ще до спроби закласти вибухівку співробітники СБУ виявили встановлений на автомобілі військового GPS-трекер. Це дозволило завчасно викрити задум рашистів та затримати обох агенток", – повідомляється на сайті СБУ в понеділок.

Одна з агенток виявилася безробітною мешканкою Сумської області, яка за обіцянку легких заробітків прибула до Києва, поселилася у готелі та виготовила саморобний вибуховий пристрій за відеоінструкцією від куратора з РФ. Готову бомбу жінка заклала у схрон на одному із столичних кладовищ. Для конспірації по дорозі на цвинтар вона замаскувалась під літню жінку в хустці з квітами.

Іншій агентці доручили забрати вибухівку та закріпити її з GPS-трекером під авто військового. Перед тим вона шпигувала за українським захисником, щоб встановити його місця перебування та маршрути руху. Зловмисницею виявилась колишня власниця кондитерського магазину у Севастополі, якій, коли її бізнес не вдався, окупанти запропонували витягнути боргів в обмін на співпрацю.

Обидві затримані діяли порізну. Першу затримали за місцем проживання, де виявили майже 6 кг вибухових речовин, а другу на гарячому, коли вона прийшла забирати зі схрону саморобну бомбу.

Зловмисниці перебувають під вартою без права внесення застави. Слідчі повідомили обом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту); ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб); ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання вибухового пристрою); ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою).