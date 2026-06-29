В Дніпрі 4 загиблих і 10 постраждалих внаслідок атаки РФ – обладміністрація

Фото: Нацполіція

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про чотирьох загиблих та збільшення кількості постраждалих до десяти внаслідок атаки російських окупантів в понеділок вранці.

"Ранкова атака росіян на Дніпро обірвала життя 4 людей. 10 – дістали поранень. На місці влучання працюють усі екстрені служби", – написав Ганжа в Телеграм.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру, ймовірно, балістикою, зазнало пошкоджень приватне підприємство. Раніше Ганжа повідомляв лише про сімох постраждалих, один із них, 22-річний чоловік, у важкому стані.