Атаки РФ призвели до знеструмлень у 8 областях, "Укренерго" через спеку просить економити е/е

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Полтавській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання, повідомило Міністерство енергетики.

"Найскладніша ситуація на Сумщині. Там через пошкодження енергооб’єктів внаслідок бойових дій та обстрілів ворога знеструмлено найбільшу кількість споживачів", – йдеться в його повідомленні в телеграм у понеділок.

Міненерго запевняє, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

НЕК "Укренерго" зі свого боку повідомляє, що через спеку, яка зумовлює масове використання кондиціонерів, споживання електроенергії підвищується: станом на 09:30 понеділка воно було на 7,4%, вищим, ніж у цей самий час попередньо робочого дня п’ятницю.

Вчорашній добовий пік споживання, зафіксований увечері, теж був на 7,4% вищим, ніж максимум попередньої неділі, 21 червня. Причина та сама – значне підвищення температури повітря в усіх регіонах України.

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових СЕС – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та МАКСИМАЛЬНО ОЩАДЛИВО споживайте е/е у вечірні години – з 16:00 до 23:00. Це – період найбільшого навантаження на енергосистему у період спеки", – закликає "Укренерго".