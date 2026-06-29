Окупанти обстріляли АЗС у Новгород-Сіверському, поранено працівника – ОВА

Російські окупаційні війська у прикордонні Чернігівської області продовжують нищити автозаправні станції та транспорт – у неділю, 28 червня, удару безпілотником зазнала АЗС у Новгород-Сіверському, є поранений, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

"Учора вдень ворог вдарив "геранню" по Корюківці. Ціллю стало підприємство, де виготовляли двері. У Новгороді-Сіверському через удар "молнії" по АЗС уламкових поранень зазнав 34-річний працівник автозаправки. Увечері унаслідок удару "герберою" пошкоджені приватні будинки та вантажівка", – йдеться у повідомленні очільника ОВА.

За минулу добу ворог 21 раз обстріляв Чернігівщину. "Багато FPV-дронів і скидів з БпЛА в прикордонні", – уточнив Чаус.