Вперше в історії України арештовано та передано в управління АРМА віртуальні активи транснаціональної групи хакерів

Правоохоронні органи України у співпраці з колегами зі США провели розслідування, арештували та передали в управління АРМА криптоактиви організованої транснаціональної групи хакерів на понад 372 млн грн, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

"За матеріалами кримінального провадження, яке розслідують працівники ДБР у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції та правоохоронними органами США, вперше в історії України арештовано та передано в управління АРМА віртуальні активи організованої транснаціональної групи хакерів. На криптогаманець Агентства з розшуку та менеджменту активів перераховано понад 8,3 млн USDT, що за поточним курсом становить понад 372 млн грн.", – йдеться у повідомленні ДБР на сайті у понеділок.

Слідством встановлено, що віртуальні активи перебували на криптогаманцях, підконтрольних одному з учасників міжнародного хакерського угруповання. Фігуранти здійснювали кібератаки на громадян та компанії в країнах Європи і США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп, а отримані кошти легалізовували в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна. За попередніми оцінками, збитки від діяльності злочинної групи перевищують $100 млн/

У межах досудового розслідування затримано чотирьох учасників угруповання, зокрема його організатора. Усім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Загалом у кримінальному провадженні арештовано активи на понад $11,1 млн доларів США, серед яких житлові будинки, квартири, автомобілі, $1 млн готівкою та віртуальні активи в еквіваленті понад 8,3 млн доларів США.

"Після конвертації криптоактивів у фіатні кошти, заплановано придбання військових облігацій, що стане ще одним внеском Державного бюро розслідувань у підтримку економіки нашої держави під час воєнного стану", – зазначено у повідомленні ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

АРМА – це Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Його головна мета – знайти незаконно набуте майно фігурантів кримінальних справ і забезпечити управління цими активами.