Інтерфакс-Україна
Події
10:25 29.06.2026

За систематичну неявку на судові засідання затримано нардепа Кузьміних, обвинуваченого в хабарництві

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За систематичну неявку на судові засідання затримано нардепа Кузьміних, обвинуваченого в хабарництві

Затримано чинного народного депутата України, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Затримання відбулося детективами НАБУ на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду у зв’язку із систематичною неявкою обвинуваченого в судові засідання", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

В повідомленні не вказано ім’я депутата, судячи з фабули справи, йдеться про Сергія Кузьміних.

За даними антикорупційної прокуратури, остання неявка обвинуваченого в суд відбулась через відрядження депутата до Королівства Іспанія.

"Наразі особу доставлено до ізолятора тимчасового тримання", – зазначається в повідомленні.

В САП інформують, що розгляд клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без визначення альтернативи у вигляді застави призначено на 11.00 29 червня.

Антикорупційна прокуратура нагадує, що, за даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу одержав 558 тис. грн неправомірної вигоди.

"Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством – лікарнею в місті Житомирі – з приватним підприємством. Кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі", – уточнюють в САП.

Крім того, згідно з повідомленням, обвинувачений гарантував, що у майбутньому за "відкат у 30 відсотків", використовуючи свій вплив, забезпечить фінансування та реалізацію ще двох договорів – на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання – на загальну суму понад 38 млн грн.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Обвинувальний акт скеровано до суду ще у 2022 році. Попри це, як наголошують в САП, упродовж майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з’являвся у судові засідання.

Зокрема, він не прибув у судові засідання 29 жовтня 2025 року, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року. За дві з цих неявок суд застосував до обвинуваченого грошове стягнення – ухвалами від 24 листопада 2025 року та від 27 квітня 2026 року. Окремі неявки обвинувачений обґрунтовував закордонними службовими відрядженнями, що збігалися в часі з призначеними засіданнями суду.

"Зазначимо, що систематичне ухилення обвинуваченого від участі у судовому розгляді створило реальну загрозу затягування провадження. Захід забезпечення та запобіжний захід ініційовано прокурором САП з метою недопущення подальшого ухилення обвинуваченого від суду та забезпечення завершення судового розгляду в розумні строки", – пояснюється в повідомленні.

Теги: #кузьміних #затримання #сап

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