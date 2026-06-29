Інтерфакс-Україна
Події
10:23 29.06.2026

Угрупування об'єднаних сил ЗСУ: Пропонуємо бої за Старий Оскол вважати анонсом

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Командування Угрупування об’єднаних сил Збройних сил України зробило заяву стосовно висловлювань Володимира Путіна про бої за Старий Оскол, запропонувало бої за тилове місто в Бєлгородській області РФ вважати анонсом.

"Угруповання об’єднаних сил заперечує заяву російського Володимира Путіна про нібито оточення військ ЗСУ у Старому Осколі. На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташоване на північному сході Білгородської області РФ", – йдеться у заяві Угрупування об’єднаних сил ЗСУ у Телеграмі у понеділок.

Напередодні Путін заявив, що до повного оточення українських підрозділів поблизу Старого Оскола залишилося близько двох кілометрів. Однак він припустився географічної помилки: Старий Оскол – це глибокий тиловий район РФ, місто у Бєлгородській області. Імовірно, диктатор переплутав російське місто з річкою Оскіл на Харківщині, де справді тривають активні бої.

"Втім переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам, тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку", – додали у ЗСУ.

Теги: #путін #бої #угрупування_обєднаних_сил #старий_оскол

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