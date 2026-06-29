Інтерфакс-Україна
Події
09:52 29.06.2026

ДБР про авіатрощу з Су-24М на Хмельниччині: допитано свідків, ідентифіковано ДНК загиблих

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ДБР про авіатрощу з Су-24М на Хмельниччині: допитано свідків, ідентифіковано ДНК загиблих
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань у справі трагічної загибелі двох пілотів під час авіакатастрофи на Хмельниччині 16 червня 2026 року спростувало інформацію, що поширювалася у мережі, про нібито катапультування одного з льотчиків; наразі допитано свідків, ДНК загиблих ідентифіковано.

"Працівники ДБР продовжують встановлювати всі обставини трагічної загибелі двох військовослужбовців під час авіакатастрофи на Хмельниччині, що сталася 16 червня 2026 року. (…) Окремо слідство спростовує інформацію, яка поширювалася у мережі, про нібито катапультування одного з пілотів. Ці відомості не відповідають дійсності", – йдеться у повідомленні ДБР у понеділок.

Як встановили слідчі, цей політ був для літака вже другим того дня. Жодних зауважень щодо технічного стану повітряного судна ні перед першим, ні перед наступним вильотом технічний персонал військової частини не виявив. Уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог. Підтверджено, що пілоти виконували бойове завдання, про деталі якого поінформовано слідство. Водночас в інтересах національної безпеки ця інформація не розголошується.

У межах розслідування проведено десятки допитів, зокрема членів родин загиблих, командування та їхніх колег по службі. За словами очевидців, обоє військовослужбовців перед польотом пройшли необхідний медичний огляд, не скаржилися на самопочуття та перебували у гарному настрої. Їх характеризують як професійних військових, які користувалися повагою серед колег, а будь-яких проблем у сімейному житті, що могли б мати значення для розслідування, не встановлено.

Згідно з висновками молекулярно-генетичної експертизи, ДНК загиблих ідентифіковано, що підтверджує особи військовослужбовців.

Наразі також триває службове розслідування, яке проводить командування Повітряних сил ЗСУ. Після його завершення буде призначено незалежну авіаційно-технічну експертизу.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки). Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Як повідомлялося, авіакатастрофа сталася 16 червня 2026 року близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів області. Встановлено, що виконання польоту відбувалося згідно бойового розпорядження. Внаслідок падіння літака загинули двоє військовослужбовців. Один із загиблих військових був мобілізований 24 лютого 2022 року серед перших добровольців, інший обрав професію військового ще у 2019 році.

За результатам огляду місця події було вилучено так званий "чорний ящик" для подальшого проведення експертизи, бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу службову, зокрема, дозвільну документацію для проведення польотів.

Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 416 Кримінального Кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки).

Теги: #авіакатастрофа #су_24м #дбр

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