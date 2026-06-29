Інтерфакс-Україна
Події
09:21 29.06.2026

Двоє загинули, ще 26 постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

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Двоє загинули, ще 26 постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів РСЗВ, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 24 населених пунктах області, є загиблі та постраждалі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів двоє людей загинули; постраждали 26 людей, зокрема двоє дітей", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, у Задонецькому загинула 55-річна жінка, у Валках – 45-річний чоловік. Діти (16-річний хлопець і 10-річна дівчинка) постраждали у Задонецькому.

Теги: #харківська_область #обстріли

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