Інтерфакс-Україна
Події
09:14 29.06.2026

Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту американський 7-тонний супутник цифрового радіомовлення

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У понеділок ракета Falcon 9 вивела на орбіту американський супутник цифрового радіомовлення великої потужності Sirius SXM-11, повідомила компанія-розробник ракети-носія SpaceX.

"Виведення супутника SXM-11 підтверджено", – зазначено в повідомленні.

Запуск було здійснено з 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у штаті Флорида в неділю о 22:25 за часом Східного узбережжя США. Приблизно через 35 хвилин супутник був виведений на орбіту.

Завданням супутника SXM-11 нью-йоркської компанії Sirius XM Holdings Inc., маса якого сягає 7 тонн, є надання послуг супутникового радіомовлення в Північній Америці в S-діапазоні (на дециметрових і сантиметрових хвилях). Термін його служби розрахований на 15 років.

Апарат доповнить групу супутників Sirius XM, формування якої розпочалося у 2008 році. З урахуванням цього запуску на орбіті перебуватиме вже вісім таких апаратів.

У межах запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовувався в 17-й раз, після відокремлення здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

Теги: #spacex #falcon_9 #ракета #орбіта

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