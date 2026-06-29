Сили безпілотних систем уразили за добу 1705 ворожих цілей

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Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1705 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 373 одиниці особового складу, з яких 180 – ліквідовано; 70 точок вильоту БпЛА; 28 засобів РЕБ; 169 одиниць автомобільної техніки; 10 артилерійських систем; 358 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку червня (01-28.06) підрозділами угруповання СБС уражено 46 713 цілей противника, з них 9070 – особового складу противника", – повідомили СБС.