У Полтавській області через атаку безпілотників на АЗС травмована людина, також є часткові знеструмлення – ОВА

Фото: ДСНС

Внаслідок атаки російських безпілотників на автозаправну станцію в Полтавському районі травмована одна людина, а також зафіксовано часткові знеструмлення споживачів у Гадяцькій громаді, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Вночі ворожий БпЛА атакував автозаправну станцію у Полтавському районі. Одна людина травмована. Їй надається уся необхідна допомога", – зазначив очільник ОВА ранком понеділка в Телеграм.

За його словами, зранку ще один ворожий безпілотник впав на території підприємства в Миргородському районі, обійшлося без постраждалих.

Водночас через атаку зафіксовано часткове знеструмлення у Гадяцькій громаді, тривають роботи з відновлення електропостачання.