Спека підвищує навантаження на енергосистему в Україні, яка найближчими днями працюватиме в напруженому режимі – YASNO

Енергосистема України найближчими днями працюватиме в напруженому режимі на тлі аномальної спеки в Європі, яка призводить до різкого зростання споживання електроенергії, повідомив генеральний директор постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, у Києві кожні додаткові +3°C наразі додають близько 100 МВт навантаження на систему.

"І мова не тільки про домашні кондиціонери. Великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження", – зазначив Коваленко у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Він наголосив, що спека також є випробуванням для енергетичного обладнання, яке вже понад чотири роки працює в умовах війни та зазнало численних атак.

За словами Коваленка, після зимових обстрілів енергетикам вдалося стабілізувати систему та повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання, однак нині триває сезон ремонтів і відновлення, а частина інфраструктури працює на межі можливостей.

"Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі", – додав він.

Коваленко висловив сподівання, що період пікового навантаження вдасться пройти без суттєвих обмежень, однак закликав бути готовими до різних сценаріїв: "Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими".