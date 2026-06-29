Інтерфакс-Україна
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08:46 29.06.2026

Спека підвищує навантаження на енергосистему в Україні, яка найближчими днями працюватиме в напруженому режимі – YASNO

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Спека підвищує навантаження на енергосистему в Україні, яка найближчими днями працюватиме в напруженому режимі – YASNO

Енергосистема України найближчими днями працюватиме в напруженому режимі на тлі аномальної спеки в Європі, яка призводить до різкого зростання споживання електроенергії, повідомив генеральний директор постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, у Києві кожні додаткові +3°C наразі додають близько 100 МВт навантаження на систему.

"І мова не тільки про домашні кондиціонери. Великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження", – зазначив Коваленко у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Він наголосив, що спека також є випробуванням для енергетичного обладнання, яке вже понад чотири роки працює в умовах війни та зазнало численних атак.

За словами Коваленка, після зимових обстрілів енергетикам вдалося стабілізувати систему та повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання, однак нині триває сезон ремонтів і відновлення, а частина інфраструктури працює на межі можливостей.

"Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі", – додав він.

Коваленко висловив сподівання, що період пікового навантаження вдасться пройти без суттєвих обмежень, однак закликав бути готовими до різних сценаріїв: "Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими".

 

Теги: #енергетики #навантаження #погода

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