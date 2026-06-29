Інтерфакс-Україна
Події
07:53 29.06.2026

Двоє людей загинули, ще дев'ятеро дістали поранення внаслідок російських атак на Сумщині – поліція

1 хв читати
Двоє людей загинули, ще дев'ятеро дістали поранення внаслідок російських атак на Сумщині – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Унаслідок російських атак у Сумській області загинули двоє людей, ще дев'ятеро дістали поранення, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Двоє людей загинули, дев'ятеро травмовані: на Сумщині поліція документує наслідки російських атак", – ідеться в повідомленні Нацполіції у Телеграм-каналі.

За даними відомства , у Середино-Будській громаді внаслідок ворожого обстрілу поранення дістали жінки віком 69, 62 та 57 років, а також 48-річний чоловік. Згодом 69-річна жінка померла від отриманих травм в автомобілі швидкої медичної допомоги.

У Великописарівській громаді внаслідок удару російського безпілотника загинув 77-річний чоловік.

У Хутір-Михайлівській громаді через атаку безпілотника на автомобіль поранено 65-річного чоловіка.

"У Сумській громаді внаслідок атак ворожих БЛА травмовано 48-річну жінку та 72-річного чоловіка. Також постраждала 78-річна жінка", – інформують у поліції ранком понеділка.

Також до медичних закладів звернулися двоє чоловіків, які дістали поранення внаслідок російських атак 27 червня. Зокрема, 24-річний житель Сумської громади був травмований під час удару безпілотника, а 59-річний житель Ворожбянської громади зазнав поранень унаслідок авіаудару керованою авіабомбою.

 

Теги: #сумська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:45 29.06.2026
Чотири людини загинули, ще 28 поранені внаслідок атак РФ на Запорізьку область за добу – ОВА

Чотири людини загинули, ще 28 поранені внаслідок атак РФ на Запорізьку область за добу – ОВА

20:17 28.06.2026
Внаслідок російської атаки на Сумщині загинула літня жінка – ОВА

Внаслідок російської атаки на Сумщині загинула літня жінка – ОВА

18:46 27.06.2026
Одна людина загинула, ще одна поранена на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

Одна людина загинула, ще одна поранена на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

12:42 27.06.2026
Один загиблий та вісім поранених внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу – поліція

Один загиблий та вісім поранених внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу – поліція

11:27 27.06.2026
Дев'ятеро поранених, серед них – діти, через російську атаку по Сумах – ОВА

Дев'ятеро поранених, серед них – діти, через російську атаку по Сумах – ОВА

09:52 27.06.2026
Одна людина поранена через ворожі атаки по Чернігівщині за минулу добу – ОВА

Одна людина поранена через ворожі атаки по Чернігівщині за минулу добу – ОВА

09:44 27.06.2026
Одна людина загинула, ще вісім постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Одна людина загинула, ще вісім постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

08:33 27.06.2026
Масована атака дронів на Сумщину: Постраждали 10 людей, одну жінку шпиталізували у важкому стані

Масована атака дронів на Сумщину: Постраждали 10 людей, одну жінку шпиталізували у важкому стані

07:42 27.06.2026
РФ завдала понад 30 ударів по Дніпропетровщині, є жертва та постраждалі

РФ завдала понад 30 ударів по Дніпропетровщині, є жертва та постраждалі

07:06 27.06.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і 29 поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і 29 поранених

ВАЖЛИВЕ

На Запоріжжі поліція кваліфікувала смерть командира військової частини як умисне вбивство – раніше повідомлялося про виявлення без ознак життя офіцера 154-ї ОМБр

До 7 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Зміївській громаді Харківської області

До 17 зросла кількість травмованих у Запоріжжі внаслідок авіаудару РФ – ДСНС

Поліцейський загинув внаслідок авіаудару під час евакуації в Харківській області, його колегу тяжко поранено

Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ракетного удару по Зміївській громаді Харківської області

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1320 осіб та 483 од. спецтехніки – Генштаб

29 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

США та Іран домовилися припинити взаємні атаки та провести переговори в Катарі – ЗМІ

Щонайменше 1 400 загиблих і до 50 тис. зниклих безвісти внаслідок подвійних землетрусів у Венесуелі

Сили оборони відбили з початку доби 197 ворожих атак – Генштаб

Трамп заявив, що США будуть змушені завдати нових ударів по Ірану у разі ескалації та порушень перемир'я

Пасажиропотік через кордон України у 4-й тиждень літа зріс ще на 6,4% – дані Держприкордонслужби

На Запоріжжі поліція кваліфікувала смерть командира військової частини як умисне вбивство – раніше повідомлялося про виявлення без ознак життя офіцера 154-ї ОМБр

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок та об'єкт інфраструктури, є постраждала – ОВА

Іран завдав ударів по Бахрейну та Кувейту на тлі загострення напруги навколо Ормузької протоки – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА