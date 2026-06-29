Двоє людей загинули, ще дев'ятеро дістали поранення внаслідок російських атак на Сумщині – поліція

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Унаслідок російських атак у Сумській області загинули двоє людей, ще дев'ятеро дістали поранення, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Двоє людей загинули, дев'ятеро травмовані: на Сумщині поліція документує наслідки російських атак", – ідеться в повідомленні Нацполіції у Телеграм-каналі.

За даними відомства , у Середино-Будській громаді внаслідок ворожого обстрілу поранення дістали жінки віком 69, 62 та 57 років, а також 48-річний чоловік. Згодом 69-річна жінка померла від отриманих травм в автомобілі швидкої медичної допомоги.

У Великописарівській громаді внаслідок удару російського безпілотника загинув 77-річний чоловік.

У Хутір-Михайлівській громаді через атаку безпілотника на автомобіль поранено 65-річного чоловіка.

"У Сумській громаді внаслідок атак ворожих БЛА травмовано 48-річну жінку та 72-річного чоловіка. Також постраждала 78-річна жінка", – інформують у поліції ранком понеділка.

Також до медичних закладів звернулися двоє чоловіків, які дістали поранення внаслідок російських атак 27 червня. Зокрема, 24-річний житель Сумської громади був травмований під час удару безпілотника, а 59-річний житель Ворожбянської громади зазнав поранень унаслідок авіаудару керованою авіабомбою.