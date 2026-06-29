Чотири людини загинули, ще 28 поранені внаслідок атак РФ на Запорізьку область за добу – ОВА

Упродовж доби російські війська завдали 973 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого в Запоріжжі, Запорізькому та Пологівському районах загинули чотири людини, ще 28 дістали поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 249 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком понеділка у Телеграм.

Зокрема, окупанти здійснили 29 авіаударів по Запоріжжю, Малокатеринівці, Кушугуму, Балабиному, Таврійському, Запасному, Юрківці, Шевченковому, Данилівці, Любицькому, Новосолошиному, Любимівці, Оріхову, Омельнику, Микільському, Червоному Яру, Новоселівці, Червоній Криниці та Преображенці.

Крім того, зафіксовано 737 атак безпілотниками різної модифікації, переважно FPV, по низці населених пунктів області, шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 201 артилерійський удар.

За інформацією начальника ОВА, надійшло 249 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.