Окупанти за добу втратили 1320 осіб та 483 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1320 окупантів, три танки, 49 артсистем, одну бронемашину, 1724 БПЛА, а також 483 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 402 200 (+1 320) осіб, танків – 12 066 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 845 (+1) од, артилерійських систем – 44 969 (+49) од, РСЗВ – 1 901 (+0) од, засоби ППО – 1 454 (+0) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 764 (+10) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 379 224 (+1 724) од, крилаті ракети – 4 797 (+7) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 113 612 (+477) од, спеціальна техніка – 4 366 (+6) од", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BNHC2PwpT/