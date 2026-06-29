29 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 червня відзначають Міжнародний день тропіків, Міжнародний день промислового дизайну, Міжнародний день рибалки.

Православна церква вшановує пам'ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла.

День міста Полтава.

День 1585 Російська агресія - Day 1585 Russian aggression

Міжнародний день тропіків

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 70 / 267

Тропіки - це область Землі, укладена між тропіком Рака і тропіком Козерога. Хоча топографія та інші чинники сприяють зміні клімату, у тропічних місцях зазвичай тепла погода і мало сезонних змін у щоденній температурі. Важливою особливістю тропіків є переважання дощів у вологих внутрішніх районах поблизу екватора, а також те, що сезонність опадів збільшується з віддаленням від екватора.

У червні 2014 року Генеральна Асамблея ООН заслухала доповідь Нобелівської лауреатки Аун Сан Су Чжі щодо тропіків. У 2016 році ООН на згадку про дату доповіді, що відбулася 29 червня, ухвалила заснувати Міжнародний день тропіків і відзначати його щорічно цього дня.

Доповідь Аун Сан Су Чжі присвячувалася розкриттю цілого комплексу проблем, що стоять на шляху розвитку країн і народів, які проживають на території тропічної природної зони. З урахуванням того, що ці території як регіон становлять близько 40% всієї території світу, слугують місцем проживання понад 80% біологічних видів, містять значну частину мов і культур планети, носіями яких є народи, які проживають тут, було зроблено висновок про те, що зона тропіків є найважливішою складовою в системі сталого розвитку планети.

Сучасні темпи розвитку цього регіону говорять про те, що до 2050 року в тропічній зоні буде проживати близько 50% населення і 60% дітей всієї планети. Незважаючи на систематичне зростання економіки багатьох держав, територія яких повністю або частково розташовується в зоні тропіків, у загальній характеристиці регіону залишається високим показник бідності населення, невисокий рівень санітарної обстановки. Проблемним залишається питання з багатомільйонною кількістю людей, які проживають у нетрях, а також страждають від недоїдання.

День міста Полтава

Прийнято вважати, що Полтава була заснована в 899 році. До цього на її території мешкали племена стародавніх скіфів та слов’янський племінний союз сіверян. Перша згадка назви міста у писемних джерелах датується 1173 роком. В Іпатіївському літописі йдеться про те, що князь Ігор Святославович розгромив половецькі війська та перетнув річку Ворсклу недалеко від Лтави. Саме так раніше називали сучасну Полтаву. Також зустрічалася назва Олтава.

У XVII столітті поряд з містом були підприємства з видобутку селітри, тому про Полтаву часто згадували як про "селітряну державу". В часи Національної визвольної війни вона була одним із основних резервних пунктів війська. Полтава постачала козакам зброю та продовольство. На честь перемоги над військами польської шляхти посеред міста було засновано Хрестовоздвиженський монастир. Саме біля нього отримав поранення шведський король Карл XII. Ця подія мала переломне значення під час Північної війни 1709 року.

Міжнародний день промислового дизайну

Міжнародний день промислового дизайну відзначають по всьому світі 29 червня. Саме 29 червня 1957 року було засновано Міжнародну організацію дизайну (WDO), яка була зацікавлена у захисті промислового дизайну, поширенні знань у цій сфері.

Міжнародний день рибалки

Щорічне свято, яке відзначається 29 червня, щоб визнати та оцінити працю рибалок у всьому світі. Цей день віддає належне наполегливій праці, майстерності та самовідданості цих людей, які сміливо борються з морями та річками, щоб забезпечити нас основним джерелом їжі та підтримати місцеву економіку, залежну від рибної промисловості.

Народилися в цей день:

440 років від дня заснування (1586) Львівської братської школи - першої братської школи в Україні. Дату заснування подано за інтернет-ресурсами; за іншими даними засновано бл. 1585 р.;

170 років від дня народження Олексія Антоновича Колаковського (1856-1912), українського скрипаля, педагога;

100 років від дня народження Ольги Федорівни Рудницької (1926-2004), української актриси;

90 років від дня народження Олександра Львовича Вратарьова (1936), українського поета-пісняра, драматурга, перекладача.

Ще цього дня:

1174 - Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з'явилася 1430 року;

1659 - У битві під Конотопом українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького;

1945 - Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР;

2001 - Кофі Аннан переобраний Генеральним секретарем ООН на другий термін;

2004 - Офіційний візит до Ватикану Вселенського Константинопольського патріарха Варфоломія Першого;

2007 - У США надійшов у продаж перший iPhone;

2008 - Фінал чемпіонату Європи з футболу 2008: збірна Іспанії обіграла збірну Німеччини, єдиний гол забив Фернандо Торрес.

Церковне свято

День пам’яті святих верховних апостолів Петра і Павла

Петро (до хрещення Симон) був рибалкою з Віфсаїди (Галілея) і братом апостола Андрія Первозванного. Його вважають одним з найближчих учнів Ісуса Христа. Був свідком Преображення Господнього на горі Фавор.

Перед Розп’яттям тричі зрікся Христа, але пізніше розкаявся. Після Воскресіння почав проповідувати. Його також вважають засновником і першим єпископом Римської Церкви. Загинув приблизно 64-67 року за часів імператора Нерона. Його також було розіп’ято.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Павло, Петро.

З прикмет цього дня:

Комарі та мошка стовпом — на гарну погоду. Комарі літають роєм — також на погоду. Багато оводів — врожай на огірки. Якщо хрущі, літаючи, гудуть — на ясну, тиху і теплу погоду. Бабки вранці сидять крильцями на схід, у полудень — на південь, а ввечері — на захід. Бобри перед дощем працюють цілу ніч, а жаби вилазять на берег. Увечері голосно цвіркочуть коники — на добру погоду.

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