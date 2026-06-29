Інтерфакс-Україна
Події
06:17 29.06.2026

США та Іран домовилися припинити взаємні атаки та провести переговори в Катарі – ЗМІ

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Домовленість про тимчасове припинення взаємних атак і проведення переговорів у Катарі досягли США та Іран на тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки, повідомляє Axios із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

За його словами, сторони погодилися на зниження ескалації. "Ми вирішили припинити всю кінетичну активність".

Другий американський чиновник уточнив, що обидві сторони поки що утримуються від бойових дій, а "судна можуть вільно пересуватися", поки тривають технічні переговори.

Як зазначається, зустріч у вівторок уже підтверджена американськими чиновниками та джерелом, обізнаним із ситуацією. Первинно переговори мали відбутися у Швейцарії та бути зосередженими на іранській ядерній програмі, однак через ескалацію їх перенесли до Катару з акцентом на ситуацію в Ормузькій протоці.

"Нік Стюарт, який очолює американську технічну команду, як очікується, візьме участь у переговорах, за словами американського чиновника та джерела, обізнаного з ситуацією", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.axios.com/2026/06/28/us-and-iran-agree-to-halt-strikes-and-meet-this-week-us-official-says

Теги: #удари #переговори #іран #сша

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