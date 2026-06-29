Інтерфакс-Україна
Події
04:57 29.06.2026

Щонайменше 1 400 загиблих і до 50 тис. зниклих безвісти внаслідок подвійних землетрусів у Венесуелі

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Унаслідок подвійних землетрусів у Венесуелі загинули щонайменше 1 400 людей, ще до 50 тисяч вважаються зниклими безвісти, повідомляє Reuters.

Найбільших руйнувань зазнав прибережний штат Ла-Гуайра, куди вже прибули іноземні рятувальні команди. Загалом у рятувальній операції задіяно понад 1 600 фахівців з різних країн, які працюють разом із місцевими службами та волонтерами. Через брак важкої техніки та численні афтершоки пошукові роботи значно ускладнені.

"Кількість загиблих унаслідок подвійних землетрусів у середу зросла до понад 1 400 станом на суботу, оскільки іноземні рятувальні команди прибували до прибережного штату Ла-Гуайра, який найбільше постраждав", – йдеться в повідомленні.

Сотні місцевих жителів і волонтерів протягом кількох днів самостійно розбирали завали, намагаючись дістати постраждалих ще до прибуття міжнародної допомоги. Уряд Венесуели подякував цивільним учасникам рятувальних робіт, однак згодом обмежив доступ до ключових доріг у зонах лиха, заявивши, що неконтрольований рух транспорту заважає роботі екстрених служб і що користуватися ними можуть лише акредитовані особи.

Різняться також дані щодо кількості зниклих: уряд повідомляє про сотні людей, тоді як опозиційний ресурс наводить дані про майже 50 000 зниклих безвісти, що трохи менше порівняно з попередньою оцінкою у 55 000.

Геологічна служба США (USGS) оцінює, що кількість жертв може перевищити 10 000 осіб, що потенційно робить ці землетруси одними з найсмертоносніших у Латинській Америці за останнє століття.

Джерело: https://www.reuters.com/business/environment/thirty-three-people-rescued-thousands-still-missing-after-venezuela-quakes-2026-06-28/

Теги: #венесуела #загиблі #землетрус

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