Сили оборони відбили з початку доби 197 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 197 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 неділі.

"Противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 147 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5366 дронів-камікадзе та здійснив 1763 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 24 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40519