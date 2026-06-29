Інтерфакс-Україна
Події
01:45 29.06.2026

Трамп заявив, що США будуть змушені завдати нових ударів по Ірану у разі ескалації та порушень перемир'я

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть бути змушені вдатися до подальших військових ударів по Ірану у разі продовження порушень режиму припинення вогню, на тлі яких американські сили вже завдали ударів по іранських військових об'єктах у відповідь на попередні інциденти.

Про це він повідомив у дописі, поширеному в соціальній мережі Truth Social, де зазначив, що американські літаки вже завдали ударів по іранських сховищах ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних станціях у відповідь на чергові порушення домовленостей про припинення вогню.

За словами Трампа, дії США були вимушеними через порушення перемир'я з боку іранської сторони. Він наголосив, що ситуація може перейти в ще більш жорстку фазу, якщо інциденти продовжаться.

"Цілком можливо, що вони ніколи не навчаться! Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими і будемо змушені військовим шляхом довести до кінця те, що ми дуже успішно розпочали", – заявив Трамп.

Він також припустив подальшу ескалацію аж до повного зникнення Ірану як держави у разі загострення конфлікту.

"Якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран перестане існувати!", – зазначив президент США.

У заяві йдеться, що удари були спрямовані по військовій інфраструктурі, зокрема по сховищах ракет і дронів та радіолокаційних станціях уздовж узбережжя.

Джерело: https://x.com/whitehouse/status/2071011825248780362?s=46

Теги: #іран #думка #сша #удари #ескалація

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