Трамп заявив, що США будуть змушені завдати нових ударів по Ірану у разі ескалації та порушень перемир'я

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть бути змушені вдатися до подальших військових ударів по Ірану у разі продовження порушень режиму припинення вогню, на тлі яких американські сили вже завдали ударів по іранських військових об'єктах у відповідь на попередні інциденти.

Про це він повідомив у дописі, поширеному в соціальній мережі Truth Social, де зазначив, що американські літаки вже завдали ударів по іранських сховищах ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних станціях у відповідь на чергові порушення домовленостей про припинення вогню.

За словами Трампа, дії США були вимушеними через порушення перемир'я з боку іранської сторони. Він наголосив, що ситуація може перейти в ще більш жорстку фазу, якщо інциденти продовжаться.

"Цілком можливо, що вони ніколи не навчаться! Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими і будемо змушені військовим шляхом довести до кінця те, що ми дуже успішно розпочали", – заявив Трамп.

Він також припустив подальшу ескалацію аж до повного зникнення Ірану як держави у разі загострення конфлікту.

"Якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран перестане існувати!", – зазначив президент США.

У заяві йдеться, що удари були спрямовані по військовій інфраструктурі, зокрема по сховищах ракет і дронів та радіолокаційних станціях уздовж узбережжя.

Джерело: https://x.com/whitehouse/status/2071011825248780362?s=46