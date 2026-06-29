На Запоріжжі поліція кваліфікувала смерть командира військової частини як умисне вбивство – раніше повідомлялося про виявлення без ознак життя офіцера 154-ї ОМБр

Поліція Запорізької області кваліфікувала як умисне вбивство смерть командира однієї з військових частин, якого було виявлено без ознак життя з вогнепальним пораненням, при цьому раніше повідомлялося про загибель офіцера 154-ї окремої механізованої бригади Володимира Кононнікова.

"На Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини смерті військового офіцера. Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація – с. 115 Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою поліції Запорізької області в соціальній мережі Facebook ввечері у неділю.

Стаття 115 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за умисне вбивство.

Як зазначається, у повідомленні поліції не вказано імені загиблого військовослужбовця, однак раніше пресслужба оперативного командування "Південь" повідомляла, що командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова було виявлено без ознак життя в неділю.

"Повідомляємо, що в неділю, 28 червня, було виявлено без ознак життя командира 154- окремої механізованої бригади полковника Володимира Олександровича Кононнікова", – наголошували в повідомленні ОК "Південь" у Facebook.

Окрім того, у ОК "Південь" повідомляли, що правоохоронні органи здійснювали першочергові слідчі дії на місці події та призначили службове розслідування, при цьому за попередніми даними ознак насильницької смерті спочатку не виявляли, а остаточні висновки мали бути встановлені за результатами повного комплексу слідчих дій.