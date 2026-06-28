У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок та об'єкт інфраструктури, є постраждала – ОВА

Внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі пошкоджено приватний житловий будинок та об'єкт промислової інфраструктури, за попередніми даними постраждала 60-річна жінка, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворожим ударом пошкоджено приватний житловий будинок. Попередньо, пожежі немає. Також ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждала 60-річна жінка. Їй надається медична допомога", – йдеться в повідомленні очільника ОВА ввечері неділі у Телеграм-каналі.

Окрім того, Федоров зазначив, що в через ворожу атаку постраждала отримала осколкове поранення ноги.

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/42927

https://t.me/ivan_fedorov_zp/42928