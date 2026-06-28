Інтерфакс-Україна
Події
22:42 28.06.2026

Іран завдав ударів по Бахрейну та Кувейту на тлі загострення напруги навколо Ормузької протоки – ЗМІ

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Іран у неділю завдав ударів безпілотниками та ракетами по Бахрейну та Кувейту у відповідь на нові повітряні удари США та пригрозив повним припиненням переговорів щодо припинення війни у разі продовження атак з боку Вашингтона, повідомляє Associated Press.

Зазначається, що загострення ситуації відбулося на тлі спроб відкрити Ормузьку протоку без контролю з боку Ірану, що призвело до кількаденного обміну вогнем.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повторив позицію Тегерана щодо контролю над Ормузькою протокою, заявивши, що лише Іран має визначати правила її функціонування.

"Будь-яка спроба встановити нові домовленості або домовленості, відмінні від тих, що наразі реалізуються Ісламською Республікою Іран, призведе лише до подальших ускладнень, затримає відкриття Ормузької протоки та підвищить рівень напруженості", – зазначив він.

Як повідомлялося, 26 червня США також завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаку безпілотника на вантажне судно в Ормузькій протоці. Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що Іран таким чином порушив режим припинення вогню. "Необґрунтована агресія проти комерційного судноплавства з боку іранських сил явно порушила режим припинення вогню. Крім того, небезпечна поведінка Ірану підірвала свободу судноплавства, оскільки торгівля все більше протікає через життєво важливий міжнародний торговий коридор", – заявили у Centcom.

Джерело: https://apnews.com/article/iran-us-israel-war-hormuz-strait-june-28-2026-1132d316545db2cddb3928b6e7840f51

Теги: #іран #сша #удари #протока #ситуація

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