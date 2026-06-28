ОВА: Дві людини дістали поранення внаслідок понад 40 атак на Дніпропетровщині

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У Дніпропетровській області внаслідок понад 40 атак російських військ із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомб постраждали двоє людей, пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За даними очільника ОВА, на Нікопольщині під вогнем перебували Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджено підприємство, об'єкти інфраструктури, понад 10 приватних і багатоквартирних будинків, господарську споруду та автомобілі.

"Постраждали двоє людей. Чоловік 41 року госпіталізований у стані середньої тяжкості. 49-річний – лікуіатиметься амбулаторно", – зазначено в повідомленні, поширеному ввечері неділі у Телеграм.

У П'ятихатках Кам'янського району пошкоджено інфраструктуру.

Крім того, у Покровській громаді Синельниківського району внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному житловому будинку.