Путін визнав наявність проблем із пальним для автомобілістів і черг на АЗС у РФ

Володимир Путін заявив про наявність проблем із пальним для автомобілістів і бізнесу в Росії, а також відзначив черги на автозаправних станціях під час наради, присвяченої питанням забезпечення внутрішнього ринку паливом.

"Ви добре знаєте, що проблеми для автомобілістів і для бізнесу зберігаються. Черги, на жаль, теж на заправках є", – цитують слова Путіна росЗМІ.

Він також зазначив, що "потрібну марку бензину не завжди зараз можна знайти".

"У цілому для стабілізації паливного ринку вважаю за необхідне вжити системних заходів, які відповідають масштабу поточних викликів. Йдеться і про нарощування обсягу пропозиції, і про необхідність витримувати економічно обґрунтовані ціни на пальне", – сказав Путін.

За його словами, наразі максимально використовуються потужності найбільших нафтопереробних заводів РФ, а також залучено потенціал малих і середніх НПЗ. Крім того, перенесено планові ремонти підприємств, а поточні ремонти проводяться у скорочені строки.