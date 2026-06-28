"Укрзалізниця" ввела в експлуатацію ще три дитячі вагони, їхня загальна кількість зросла до 16

АТ "Укрзалізниця" ввела в експлуатацію ще три дитячі вагони, збільшивши їх загальну кількість до 16, повідомила пресслужба компанії у Facebook.

"Відсьогодні в рейси вирушають ще три нові дитячі вагони на додачу до трьох, створених навесні в партнерстві Укрзалізниці та Visa", – йдеться в повідомленні, поширеному у неділю.

Загалом дитячі вагони курсують на популярних маршрутах з Харкова, Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, карпатських містечок, а також до польського Холма, молдовського Кишинева та інших міст.

У компанії повідомили, що вагони обладнані дитячими поручнями, пом'якшеними обмежувачами на верхніх полицях, манежами для гри та сну. Також передбачено тематичне оформлення у стилі казкового лісу, тематичну постіль та вечірню аудіоказку.

"Ми дуже любимо створювати проєкти, які дарують українським родинам унікальний досвід, емоції та турботу, продуману до дрібниць", – йдеться в повідомленні.

Крім того, вагони оснащені сповивальними столиками, сходинками та спеціальними сидіннями для дітей у вбиральнях. У провідників є підігрівачі для дитячого харчування та спеціальне дитяче меню.

В "Укрзалізниці" нагадали, що дитячі вагони призначені для пасажирів із дітьми, а вартість проїзду для дорослих відповідає тарифам вагонів аналогічного класу. Діти до 13 років включно подорожують за дитячим квитком зі знижкою, немовлята – безкоштовно.

Також уточнюється, що правила безкоштовного проїзду без окремого місця залежать від напрямку: по Україні – до 5 років включно, до/з Молдови – до 4 років включно, до/з Польщі – до 3 років включно.