Інтерфакс-Україна
Події
20:27 28.06.2026

У Саудівській Аравії внаслідок падіння вертольота Saudi Aramco загинули 14 осіб – ЗМІ

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У Саудівській Аравії внаслідок падіння вертольота Saudi Aramco загинули 14 осіб – ЗМІ

У Саудівській Аравії в районі Рас-Танури на східному узбережжі країни розбився вертоліт, що належить нафтовій компанії Saudi Aramco, внаслідок чого загинули 14 громадян, повідомляє Reuters.

Зазначається, що причина аварії наразі невідома.

"Відповідні органи розпочали всебічне розслідування з метою встановлення причини аварії", – цитує видання слова державного агентства Саудівської Аравії.

За попередньою інформацією, в результаті падіння загинули щонайменше 14 осіб: "в результаті катастрофи загинули 14 громадян країни; при цьому зазначено, що причина аварії невідома…Інцидент стався о 6:00 за місцевим часом".

 

Теги: #саудівська_аравія #катастрофа #жертви #вертоліт

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