Внаслідок російської атаки на Сумщині загинула літня жінка – ОВА

У Сумській області внаслідок російської атаки загинула літня жінка, мешканка Середино-Будської громади, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров

За його словами, під час одного з ударів вона перебувала на городі та дістала важке поранення, після чого померла в автомобілі швидкої допомоги попри зусилля медиків.

"Під час одного з ударів жінка була на городі та отримала важке поранення. Медики оперативно забрали постраждалу та надавали ій необхідну допомогу. На жаль, врятувати її життя не вдалося – жінка померла в автомобілі швидкої", – зазначається в повідомленні очільника ОВА у Телеграм-каналі.