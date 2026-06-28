Інтерфакс-Україна
Події
20:17 28.06.2026

Внаслідок російської атаки на Сумщині загинула літня жінка – ОВА

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Внаслідок російської атаки на Сумщині загинула літня жінка – ОВА

У Сумській області внаслідок російської атаки загинула літня жінка, мешканка Середино-Будської громади, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров

За його словами, під час одного з ударів вона перебувала на городі та дістала важке поранення, після чого померла в автомобілі швидкої допомоги попри зусилля медиків.

"Під час одного з ударів жінка була на городі та отримала важке поранення. Медики оперативно забрали постраждалу та надавали ій необхідну допомогу. На жаль, врятувати її життя не вдалося – жінка померла в автомобілі швидкої", – зазначається в повідомленні очільника ОВА у Телеграм-каналі.

 

Теги: #сумська_область #загибла #обстріли

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