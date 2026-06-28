Інтерфакс-Україна
Події
19:58 28.06.2026

До 7 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Зміївській громаді Харківської області

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До 7 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Зміївській громаді Харківської області

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Зміївській громаді збільшилася до 7 Чугуївського району Харківської області, серед постраждалих двоє дітей. 

"Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Зміївській громаді збільшилася до 7 людей. Всім надається медична допомога", – йдеться в повідомленні начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Телеграм.

Раніше він повідомив, що внаслідок ракетного удару 1 людина загинула, ще 5, у тому числі дитина, постраждали.

 

Теги: #постраждалі #харківська_область #атака

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