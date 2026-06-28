Інтерфакс-Україна
Події
19:55 28.06.2026

Поліцейський загинув внаслідок авіаудару під час евакуації в Харківській області, його колегу тяжко поранено

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Поліцейський загинув внаслідок авіаудару під час евакуації в Харківській області, його колегу тяжко поранено

У неділю ЗС РФ завдали удару чотирма КАБами по околицях Кирилівки Чугуївського району Харківської області, під обстріл під час евакуації цивільних потрапили поліцейські, які перебували в службовому автомобілі.

"Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу поліції №1 Чугуївського РУП Роман Комаров загинув на місці. Отримані ним поранення виявилися несумісними з життям.

Також під час авіаудару важкі поранення отримала інспектор сектору ювенальної превенції. Поліцейську госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні", – повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Роману Комарову було 25 років.

 

Теги: #харківська_область #жертви #атака #поліція

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