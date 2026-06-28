Командира 154-ї ОМБр Кононнікова виявлено без ознак життя – ОК "Південь"

Командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова у неділю було виявлено без ознак життя, повідомила пресслужба оперативного командування "Південь".

"Повідомляємо, що в неділю, 28 червня, було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Олександровича Кононнікова", – йдеться в повідомленні ОК "Південь" у Facebook.

За інформацією командування, обставини смерті офіцера з'ясовуються. Правоохоронні органи проводять першочергові слідчі дії, призначено службове розслідування. Зазначається, що за попередніми даними ознак насильства не виявлено, остаточні висновки будуть зроблені за результатами розслідування.

В ОК "Південь" повідомили, що всебічно сприяють роботі правоохоронних органів та закликали медіа і громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації та поважати приватність родини загиблого.

Також у командуванні зазначили, що полковник Кононніков був відданим Україні та військовій справі офіцером, відповідальним командиром, який дбав про особовий склад і потреби свого військового колективу.

"Командування та особовий склад оперативного командування "Південь" висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Володимира Олександровича. Світла пам'ять воїну-захиснику", – йдеться у повідомленні.