Інтерфакс-Україна
Події
18:51 28.06.2026

Зеленський: До Дня Конституції державними нагородами відзначено українців, які працюють заради держави

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Зеленський: До Дня Конституції державними нагородами відзначено українців, які працюють заради держави
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський з нагоди 30-ї річниці Конституції України відзначив державними нагородами військовослужбовців, а також українців, які своєю професійною діяльністю роблять внесок у зміцнення держави.

Передусім державні нагороди отримали військовослужбовці. Глава держави особисто вручив ордени "Золота Зірка" Героям України, а також передав нагороди рідним загиблих військових, удостоєних цього звання посмертно: "Передусім військових: особисто – Героїв України орденами "Золота Зірка", і також передав нагороди рідним загиблих, удостоєних цього звання, на жаль, посмертно".

Також державні нагороди отримали міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній, багаторазова чемпіонка Людмила Лузан, воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко, а також рятувальники та поліцейський, які зберегли Успенський собор після російського удару.

"Дякую кожному й кожній, хто своєю роботою, словом, вірою та вчинками підтримує Україну та наш народ. Всім, хто на своїх місцях допомагає будувати вільну та сильну державу – державу, яка сьогодні бореться за свою свободу й незалежність і обов’язково їх збереже", – наголосив Зеленський.

Теги: #день_конституції #зеленський #нагороди

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