Інтерфакс-Україна
Події
18:09 28.06.2026

Стефанчук вручив Кучмі нагрудний знак "За розбудову парламентаризму"

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Стефанчук вручив Кучмі нагрудний знак "За розбудову парламентаризму"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив другому президентові України Леоніду Кучмі нагрудний знак "За розбудову парламентаризму" імені Вячеслава Чорновола. Подія відбулася у сесійній залі парламенту під час зустрічі депутатів різних скликань із нагоди 30-ї річниці Конституції України.

"З нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України разом зібралися народні депутати другого скликання, які 28 червня 1996 року проголосували за Основний Закон, і парламентарі нинішнього, дев’ятого скликання. До нас також долучилися Другий Президент України Леонід Кучма, Голова Верховної Ради України другого та п’ятого скликань Олександр Мороз, науковці, правники й усі, хто працював над створенням Конституції України", – написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Фейсбуці у неділю та розмістив відповідне відео.

Він додав, що під час зустрічі також вручили нові почесні відзнаки Верховної Ради України: нагрудний знак "За розбудову парламентаризму" імені Вячеслава Чорновола – за визначні заслуги у становленні та розвитку українського парламентаризму, а також нагрудний знак "За служіння Українському народу" імені Левка Лук’яненка – за самовіддане служіння Українському народу та зміцнення української державності.

З трибуни Парламенту до учасників звернувся ровесник Конституції – військовослужбовець Національної гвардії України Павло Волченко, який народився 28 червня 1996 року й сьогодні захищає свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

Теги: #кучма #за_розбудову_парламентаризму #стефанчук #нагорода

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