Інтерфакс-Україна
Події
18:07 28.06.2026

Ворожі безпілотники атакували підприємство у Полтавській області – ОВА

1 хв читати
Ворожі безпілотники атакували підприємство у Полтавській області – ОВА
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

Російські окупанти удень 28 червня завдали удару безпілотниками по Полтавській області, внаслідок чого постраждало підприємство, повідомляє очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківчин.

"Сьогодні вдень ворог за допомогою БпЛА атакував одне з підприємств у Полтавському районі. На даний час звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформація уточнюється", – написав він у Телеграмі у неділю .

Про яке підприємство йде мова у повідомленні не уточнили, також невідомий ступінь пошкоджень.

Теги: #атаки_рф #полтавщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 28.06.2026
У Запоріжжі вже відомо про двох загиблих та 16 поранених – ОВА

У Запоріжжі вже відомо про двох загиблих та 16 поранених – ОВА

15:25 28.06.2026
Кількість поранених у Запоріжжі через авіаудар зросла до 15 осіб – поліція

Кількість поранених у Запоріжжі через авіаудар зросла до 15 осіб – поліція

15:11 28.06.2026
Фармпідприємство "Дарниця" зазнало пошкоджень через ворожу атаку вночі, постраждалих немає – компанія

Фармпідприємство "Дарниця" зазнало пошкоджень через ворожу атаку вночі, постраждалих немає – компанія

14:30 28.06.2026
Три людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район – ОВА

Три людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район – ОВА

14:23 28.06.2026
Запоріжжя: внаслідок атаки ворога загинула людина, ще 14 поранено, під завалами може бути ще одна людина – ДСНС

Запоріжжя: внаслідок атаки ворога загинула людина, ще 14 поранено, під завалами може бути ще одна людина – ДСНС

10:59 19.06.2026
Правоохоронець з Полтавщини оформлював на родичів елітні авто та квартири – ДБР

Правоохоронець з Полтавщини оформлював на родичів елітні авто та квартири – ДБР

10:36 05.06.2026
СБУ: Вперше в Україні 15 років тюрми отримала чинна суддя – голова Полтавського райсуду, яка працювала на ФСБ

СБУ: Вперше в Україні 15 років тюрми отримала чинна суддя – голова Полтавського райсуду, яка працювала на ФСБ

23:05 04.06.2026
У Полтавському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території – ОВА

У Полтавському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території – ОВА

13:53 25.05.2026
Ворог атакував промпідприємство на Полтавщині, пожежі немає – ОВА

Ворог атакував промпідприємство на Полтавщині, пожежі немає – ОВА

17:12 23.05.2026
"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

ВАЖЛИВЕ

У Запоріжжі вже відомо про двох загиблих та 16 поранених – ОВА

Кількість поранених у Запоріжжі через авіаудар зросла до 15 осіб – поліція

Запоріжжя: внаслідок атаки ворога загинула людина, ще 14 поранено, під завалами може бути ще одна людина – ДСНС

У Запоріжжі вже 11 постраждалих через атаку ворога вранці – ОВА

Зеленський: В Україні з'явиться нова державна нагорода – Орден Європи

ОСТАННЄ

УЧХ працює на ліквідації наслідків російської повітряної атаки у Запоріжжі

На водоймах України за тиждень загинули 19 дітей – ДСНС

У Франції розбився літак для парашутистів: загинули 11 людей

У Київ прибула канцлерка Скарбниці Великої Британії

У Франції від рекордної спеки загинули понад тисяча людей – ЗМІ

Військово-Морські Сили та Українська рада зброярів підписали меморандум про співробітництво

У Генштабі ЗСУ заявили про ураження залізничного мосту на ТОТ Криму

В СБУ повідомили подробиці щодо ураження НПЗ "Слов'янський" у Краснодарському краї РФ

Одна людина постраждала через удар по АЗС у Харкові

Двоє людей постраждали через ворожі обстріли Дніпропетровщини – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА