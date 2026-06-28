Ворожі безпілотники атакували підприємство у Полтавській області – ОВА

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Російські окупанти удень 28 червня завдали удару безпілотниками по Полтавській області, внаслідок чого постраждало підприємство, повідомляє очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківчин.

"Сьогодні вдень ворог за допомогою БпЛА атакував одне з підприємств у Полтавському районі. На даний час звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформація уточнюється", – написав він у Телеграмі у неділю .

Про яке підприємство йде мова у повідомленні не уточнили, також невідомий ступінь пошкоджень.