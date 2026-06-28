Інтерфакс-Україна
Події
17:33 28.06.2026

УЧХ працює на ліквідації наслідків російської повітряної атаки у Запоріжжі

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УЧХ працює на ліквідації наслідків російської повітряної атаки у Запоріжжі
Фото: Red Cross Ukraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працює на місці ліквідації наслідків чергової російської повітряної атаки у Запоріжжі.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області працював на місцях чергового обстрілу спільно з екстреними службами. Волонтери провели обхід території та пошкоджених будівель, допомагали евакуювати мешканців", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Вони також надавали першу домедичну допомогу пораненим і психологічну підтримку людям у стані гострої реакції на стрес.

Наразі на місцях ліквідації наслідків атак відбувається видача гуманітарної допомоги постраждалим.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялося, вдень, 28 червня російські війська завдали удари двома керованими авіабомбами по Запоріжжю. Одна КАБ влучила в приватний будинок, інша – поруч із багатоквартирним. Унаслідок удару також пошкоджено приватні автомобілі, у гаражних приміщеннях виникло займання. Внаслідок ворожої атаки загинули дві особи, постраждало 16.

Теги: #запоріжжя #тчху #учх

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