Інтерфакс-Україна
Події
17:21 28.06.2026

На водоймах України за тиждень загинули 19 дітей – ДСНС

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На водоймах України за тиждень загинули 19 дітей – ДСНС

На водоймах України протягом тижня, що минув, загинули 46 людей, серед них – 19 дітей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Цього тижня на водоймах України загинули 46 людей, серед них – 19 дітей. За цими цифрами – не статистика, а людські долі, обірвані через одну мить необережності. Неуважність, нехтування правилами безпеки, купання у небезпечних місцях чи відсутність нагляду за дітьми можуть призвести до непоправних наслідків", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у неділю.

За даними ДСНС, з початку 2026 року на водних об’єктах України загинули 276 людей, з яких 37 – діти. Статистика різко зросла через настання спекотної погоди, при цьому більшість трагедій стається під час відпочинку у стихійних, не обладнаних для купання місцях.

Теги: #водойми #дснс

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