У Франції розбився літак для парашутистів: загинули 11 людей

У неділю, 28 червня у Томблені, що на північному сході Франції, розбився цивільний літак, який перевозив парашутистів; внаслідок авіатрощі загинули всі одинадцять людей, що були на борту, повідомляє BFMTV з посиланням на місцеву владу департаменту Мерт і Мозель.

За даними місцевої влади, серед жертв – пілот, інструктори та пасажири. Ще трьом людям вдалося врятуватися, катапультувавшись.

"Без жодних пояснень, принаймні наразі, літак просто каменем упав вниз", – заявив мер Томблена Ерве Ферон. Причини катастрофи встановлюють.