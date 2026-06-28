Інтерфакс-Україна
Події
16:44 28.06.2026

У Франції розбився літак для парашутистів: загинули 11 людей

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У неділю, 28 червня у Томблені, що на північному сході Франції, розбився цивільний літак, який перевозив парашутистів; внаслідок авіатрощі загинули всі одинадцять людей, що були на борту, повідомляє BFMTV з посиланням на місцеву владу департаменту Мерт і Мозель.

За даними місцевої влади, серед жертв – пілот, інструктори та пасажири. Ще трьом людям вдалося врятуватися, катапультувавшись.

"Без жодних пояснень, принаймні наразі, літак просто каменем упав вниз", – заявив мер Томблена Ерве Ферон. Причини катастрофи встановлюють.

Теги: #літак #трагедія #франція

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