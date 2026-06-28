Інтерфакс-Україна
Події
16:42 28.06.2026

У Київ прибула канцлерка Скарбниці Великої Британії

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У Київ прибула канцлерка Скарбниці Великої Британії
Фото: Укрзалізниця

У Київ з першим візитом прибула канцлерка Скарбниці Великої Британії Рейчел Рівз, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Лондон-Київ – маршрут, який проклала наша залізна дипломатія, аби до української столиці прибула Канцлерка Скарбниці Великої Британії Рейчел Рівз. Вона вперше відвідала нашу країну на цій посаді, продовжуючи традицію надійного партнерства України та Британії", йдеться у повідомленні Укрзалізниці у Телеграмі у неділю.

"Дякуємо пані Рівз за сталу підтримку, довіру та солідарність. Для нас честь бути частиною дипломатичних маршрутів для друзів України", – зазначили у пресслужбі.

Скарбниця Великої Британії (або Королівська скарбниця, англ. HM Treasury) – це головний урядовий департамент, який відповідає за розробку та реалізацію фінансової та економічної політики держави. Вона фактично виконує роль міністерства фінансів країни.

Теги: #київ #рейчел_рівз #укрзалізниця #скарбниця #велика_британія

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