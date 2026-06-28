У Франції від рекордної спеки загинули понад тисяча людей – ЗМІ

Агентство охорони здоров’я Франції повідомило, що під час рекордної спеки в країні загинули понад 1000 людей. Більшість смертей стосуються людей похилого віку, пише Reuters.

"Прогнозували температури до 40 градусів Цельсія (104 градуси за Фаренгейтом) у деяких частинах Європи в неділю, Франція повідомила про 1000 смертей, яких було більше звичайного, під час рекордної хвилі спеки".

Французьке агентство громадського здоров’я повідомило, що більшість смертей, пов’язаних із спекою, стосуються літніх людей, попереджаючи, що очікується зростання цієї кількості у міру появи більше інформації про смерті у стаціонарних та приватних будинках.

Зростання кількості смертей в країні фіксують з 23 червня, найбільше померлих у регіонах, де оголошено "червоний" рівень небезпеки через спеку: Іль-де-Франс, Нова Аквітанія, Бретань, Центр-Долина Луари, Нормандія та Долина Луари.

Підвищення рівня смертності фіксується в усіх вікових групах, проте 85% зафіксованих смертей припадає на людей 65+. Близько 40% померлих – це самотні люди, яких знайшли вдома.

Агентство використало для аналізу дані виданих електронних свідоцтв про смерть, реальна смертність може бути вищою.