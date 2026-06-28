Інтерфакс-Україна
Події
16:37 28.06.2026

Військово-Морські Сили та Українська рада зброярів підписали меморандум про співробітництво

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Військово-Морські Сили та Українська рада зброярів підписали меморандум про співробітництво

Військово-Морські Сили ЗСУ та Українська рада зброярів підписали меморандум про співробітництво, повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"Управління безпілотних систем ВМС ЗС України та Українська рада зброярів офіційно закріпили намір до довгострокової співпраці, підписавши відповідний меморандум. Підписантами виступили начальник Управління безпілотних систем ВМС України капітан-лейтенант Андрій Максименко та виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко", йдеться у повідомленні пресслужби у Фейсбуці у неділю.

Меморандум визначає ключові напрями взаємодії, а саме: спільне тестування безпілотних систем, оперативне формування та передача технічних запитів від військових до виробників, підтримка R&D-проєктів, а також участь у міжнародних заходах разом із партнерськими країнами.

Зазначається, що співпраця між ВМС і оборонною індустрією давно вийшла за межі разових контактів, і підписання меморандуму лише формалізує багаторічні дружні відносини. Відтепер цей зв’язок матиме чітку структуру та спільні орієнтири.

Головний принцип, що лежить в основі партнерства, полягає у задоволені потреб військових моряків необхідними технічними інструментами для ефективної боротьби проти російського агресора. Саме бойовий досвід операторів безпілотних систем ВМС відтепер формуватиме технічне завдання для промисловості, а не навпаки.

"Військові моряки знають, що потрібно. Зброярі знають, як це зробити. Працюємо разом – офіційно та системно", резюмували у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Теги: #вмс_зсу #угода #співробітництво #вмс_сша #сша

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