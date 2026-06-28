У Генштабі ЗСУ заявили про ураження залізничного мосту на ТОТ Криму

Фото: Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) повідомили, що у ніч роти неділі, 28 червня, у окупованому Криму Сили оборони уразили залізничний міст у районі Ічок, який використовується окупантами для перекидання військ та їх забезпечення; дали подробиці щодо ураження двох НПЗ в Росії

"Уражено залізничний міст у районі Ічок (ТОТ АР Крим), який використовується окупантами для перекидання військ та їх забезпечення, а також склад боєприпасів противника у районі Амвросіївки Донецької області. Результати ураження уточнюються", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у неділю.

За результатами аналізу даних підтверджено влучання українських ракет в три цехи промислового комплексу "Титан-Барикади" у Волгограді (РФ) із займанням та часткове руйнування в двох цехах.

У Генштабі також дали подробиці щодо ураження двох НПЗ в РФ минулої ночі. "У ніч на 28 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України вчергове завдали ураження двом нафтопереробним заводам, задіяним у забезпеченні окупаційної армії. Так, уражено нафтопереробний завод "Слов’янський" у Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край, рф)", – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що зафіксували влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. НПЗ "Слов’янський" належить ТОВ "Славянск ЭКО" та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ.

Також вчергове завдано ураження Ярославському нафтопереробному заводу у Ярославлі (РФ). Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшим задимленням на території підприємства. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність підприємства становить 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне пальне та інші нафтопродукти, що мають важливе значення для забезпечення військової логістики держави-агресора.